Это будет временное закрытие дошкольных учреждений, сообщил глава городского округа Евгений Беляев

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 августа. /ТАСС/. Власти Петропавловска-Камчатского после землетрясения 30 июля планируют закрытие двух детских садов, на которые в прошлом году получили заключения о дефиците сейсмостойкости. Об этом сообщил глава городского округа Евгений Беляев.

"Сложная обстановка в двух детских садах: это старый корпус детского сада №3 на улице Блюхера и детский сад №31 на улице Молчанова на 8-м километре. Они у нас действующие, но по этим детским садам в прошлом году получены заключения об их дефиците сейсмостойкости. В связи с тем, что сейчас у нас было сейсмособытие, и они получили тоже ряд повреждений, мы планируем их закрыть временно, перераспределить детей и сотрудников по другим учреждениям, чтобы провести инструментальное обследование и определить дальнейшую судьбу", - сказал он в видеозаписи, опубликованной правительством региона.

Во время землетрясения 30 июля в столице Камчатки обвалилась также стена детского сада на улице Кроноцкой. Он находился на ремонте, никто из воспитанников не пострадал.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также утром ощутили в Северо-Курильске, после чего пришли волны цунами. Максимальный заплеск воды достиг около 200 метров, в районе проживают 2,4 тыс. человек, их эвакуировали в безопасные места, обеспечили чаем и горячим питанием. Землетрясение также стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.