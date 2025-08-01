Церемонии проводили в рамках проекта "Новые адреса счастья"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Порядка 1 тыс. свадебных церемоний провели в Москве с начала лета. Об этом сообщили в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

"Проект мэра Москвы "Новые адреса счастья" дарит столичным парам уникальную возможность зарегистрировать брак в самых необычных и красивых местах столицы. Ежегодно с наступлением теплого времени года у нас начинают проходить церемонии бракосочетания на летних открытых площадках. Например, на пассажирском теплоходе флотилии "Рэдиссон Ройал" или на Северном речном вокзале. В этом году список пополнили пять площадок проекта "Лето в Москве". Всего с начала сезона на открытых площадках было создано около тысячи семей", - приводятся в сообщении слова начальника управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой.

Отмечается, что помимо теплохода и речного вокзала, молодожены проводят церемонии в Музее-заповеднике "Остафьево", на кромке поля стадиона "Спартак", в шатре в парке-отеле "Даниловский", на колесе обозрения "Солнце Москвы", на Останкинской телебашне и в парке-отеле "Теплеево".

Также бракосочетания проводятся на площадках проекта "Лето в Москве". Церемонии проходят на центральных площадях и бульварах города: на Манежной, Тверской и Болотной площадях, на Страстном и Тверском бульварах. Каждая площадка тематически украшена.

Как уточнили ТАСС в столичном ЗАГСе, регистрации брака на площадках проекта "Новые адреса счастья" продолжаются и в дождливую погоду. На летних открытых площадках присутствуют навесы, в том числе на площадках проекта "Лето в Москве". Также специально для комфорта молодоженов в случае дождя на площадках присутствуют зонты. В случае угрозы здоровья молодоженов и их гостей, управление предлагает альтернативные площадки для проведения церемонии бракосочетания.