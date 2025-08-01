В регионе работают 42 такие школы

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Более 40 школ паллиативного пациента открыты в Московской области, за полтора года их работы обучение по уходу за близкими прошли свыше 700 человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Мы уделяем большое внимание развитию паллиативной службы региона, в том числе открыли школы паллиативного пациента. На данный момент в Подмосковье работают 42 школы. Важно, что обучение в них проводится абсолютно бесплатно. Возможностью обучиться уходу за близкими уже воспользовались более 700 человек за полтора года существования этого проекта", - привели в тексте слова зампредседателя правительства - министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

Он добавил, что в регионе ведется активная работа по расширению спектра медицинских услуг для паллиативных пациентов. Так, в настоящее время для детей доступен профилактический стоматологический осмотр на дому. Кроме того, запущена школа гигиены полости рта для паллиативных детей, где обучилось уже около 100 родственников.

Кроме того, по словам Забелина, для врачей паллиативной медпомощи области систематически проводятся конференции и мастер-классы, позволяющие повысить уровень оказания помощи пациентам.

В пресс-службе министерства добавили, что 1 августа Координационному центру паллиативной помощи исполнилось 3 года. За это время сотрудники горячей линии обработали более 50 тыс. звонков, осуществили организацию почти 140 тыс. выездов патронажных бригад на дом, организовали госпитализацию почти 59 тыс. пациентов.