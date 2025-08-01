Радиофармпрепарат на основе изотопа самария-153 также способен затормозить рост метастазов

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Росатом начал регулярные поставки радиофармацевтического препарата на основе самария-153 в Северо-Западный федеральный округ. Как подчеркивается в сообщении пресс-службы научного дивизиона госкорпорации, препарат позволяет снизить интенсивность болевого синдрома, а также затормозить рост метастазов злокачественных новообразований.

АО "В/О "Изотоп" (входит в научный дивизион) поставило первую партию радиофармпрепарата в ФГБУ "Российский научный центр радиологии и хирургических технологий им. академика А. М. Гранова" (РНЦРХТ) в Санкт-Петербурге. Как отмечается в сообщении, до этого поставки в СЗФО не осуществлялись, пациентам для получения лечения приходилось выезжать в другие регионы, где применялся радиофармпрепарат на основе самария-153 - в ЦФО, ПФО, СФО УрФО и ДВФО.

Радиофармпрепарат на основе изотопа самария-153 востребован на рынке ядерной медицины: он обладает способностью избирательно накапливаться в метастатических очагах костной ткани при таких онкологических заболеваниях, как рак щитовидной железы, молочной железы, предстательной железы, почек и легких. Благодаря наличию в своем составе радионуклида самария-153, испускающего бета-частицы, препарат воздействует на клетки метастатического или воспалительного очага и окружающие его нервные окончания, оказывая обезболивающее воздействие, в том числе за счет уничтожения злокачественных клеток.

Поставки самария-153 сопряжены с высокой сложностью из-за его короткого периода полураспада - всего 46,5 часа. Это требует надежно отлаженной логистики, чтобы доставить лечебный препарат в клинику с минимальными потерями активности. Стартовое вещество для производства изотопа самария-153 облучается в реакторах РБМК-1000 Ленинградской АЭС. Специалисты станции с 2024 года успешно провели серию испытаний, подтвердивших возможность стабильного производства и логистики этого короткоживущего изотопа в промышленных масштабах. Сегодня Ленинградская АЭС обладает возможностями наработки на энергетических реакторах таких изотопов, как молибден-99, йод-131, лютеций-177, самарий-153, применяемых при диагностике и лечении различных видов заболеваний, а также кобальта-60 и радиационно-легированного кремния для удовлетворения растущей потребности российской электронной промышленности. "Срок службы канальных реакторов ЛАЭС продлен до 2030 года, поэтому производство изотопов будет только наращиваться", - заверил директор ЛАЭС Владимир Перегуда, чьи слова приводятся в сообщении.

Единственным в России производителем препарата на основе радиоактивного изотопа самария-153 с 2004 года является Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л. Я. Карпова (НИФХИ, входит в научный дивизион госкорпорации "Росатом"), который производит готовый раствор для внутривенного введения, а также сырьевой изотоп самария-153.