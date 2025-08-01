На масштабную подготовку к новому учебному году выделено порядка 500 млн рублей, сообщил министр образования и науки республики Олег Трофимов

ДОНЕЦК, 1 августа. /ТАСС/. Текущие ремонты для подготовки к новому учебному году идут в более чем 40 школах и детских садах четырех районов Донецка, которые ранее были прифронтовыми, сообщил ТАСС министр образования и науки республики Олег Трофимов.

"Более 40 учреждений уже сейчас по четырем ранее прифронтовым районам находятся в текущем ремонте. Очень масштабная подготовка идет к новому учебному году и порядка 500 млн рублей выделено на эти нужды", - сказал Трофимов.

Он добавил, что глава ДНР Денис Пушилин поставил задачу вывести максимальное количество школ на очное обучение.

В новом учебном году планируют проводить очные занятия в 550 из 586 школ. Работа учебных учреждений ДНР была переведена на дистанционное обучение в пандемию коронавируса, затем - с началом украинской агрессии в 2022-м. В 2023-2024 учебном году в очном формате принимали учеников 416 школ, в прошлом учебном году - 487.