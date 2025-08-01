В рамках проекта женщины могут сдать анализ на определение уровня антимюллерова гормона в крови

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Самыми активными участницами столичного проекта по поддержке репродуктивного здоровья "Стану мамой" оказались девушки в возрасте от 18 до 24 лет. Треть москвичек этой возрастной категории сдали кровь на антимюллеров гормон (АМГ) в рамках проекта, сообщила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"В рамках проекта москвички могут бесплатно сдать анализ на антимюллеров гормон, чтобы оценить свою способность к зачатию. Мы рады видеть, что программа оказалась по-настоящему популярной среди молодых девушек в возрасте от 18 до 24 лет, получивших направление на АМГ. Это самые активные участницы проекта: каждая третья уже сдала анализ на уровень антимюллерова гормона", - рассказала Ракова.

Она напомнила, что в столице функционирует полный комплекс специализированной медпомощи по поддержке будущих мам. Все услуги, касающиеся беременности, доступы в Центрах женского здоровья. В них специалисты учитывают индивидуальные особенности каждой пациентки.

Программа "Стану мамой" позволяет женщинам подойти к планированию беременности максимально осознанно, дает возможность получить объективную информацию о репродуктивном здоровье и вовремя сделать ответственный выбор. В рамках проекта женщины в возрасте от 18 до 39 лет могут сдать анализ на определение уровня антимюллерова гормона в крови. Всего за время реализации проекта, который запустили в сентябре 2024 года, тестирование на АМГ прошли уже более 220 тыс. женщин, из них на учет по беременности встали почти 6 тыс.