На площадках представят свежие овощи, фрукты, ягоды, мясную и молочную продукцию, хлебобулочные изделия и многое другое

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Свыше 220 тематических ярмарок планируется провести в городских округах Подмосковья в последний летний месяц. На прилавках будут представлены продукция от фермеров и товары для школы, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"В последний месяц лета пройдет 221 ярмарка. Например, в Шаховской состоятся ярмарки, посвященные августовским праздникам - Медовому (с 15 по 17 августа), Яблочному (с 22 по 24 августа) и Ореховому Спасу (с 29 по 31 августа)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на площадках представят свежие овощи, фрукты, ягоды, мясную и молочную продукцию, хлебобулочные изделия и многое другое.

В пресс-службе добавили, что в августе в Подмосковье пройдут 16 "школьных базаров". К примеру, в Волоколамске приобрести товары для школы можно будет с 26 по 31 августа, а в Воскресенске с 29 по 31 августа.