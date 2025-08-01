В Подмосковье зафиксировали второй случай завозного энцефалита

Заболевшие не были привиты, отметили в региональном управлении Роспотребнадзора

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Число случаев завозного клещевого энцефалита в Московской области возросло до двух. Инфицированные не вакцинировались, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"Зарегистрировано два завозных случая клещевого вирусного энцефалита. Заражение произошло на территории Дальневосточного федерального округа и Архангельской области. Заболевшие против клещевого вирусного энцефалита не привиты", - говорится в сообщении.

В управлении добавили, что по состоянию на 30 июля зарегистрировано более 11 тыс. обращений за медицинской помощью из-за укусов клещей. Прививку против энцефалита получили более 17 тыс. человек, в том числе порядка 6,5 тыс. детей.

Кроме того, за истекший период 2025 года зарегистрировано 126 случаев болезни Лайма.