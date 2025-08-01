Акция по проверке здоровья пройдет в 35 парках Подмосковья

Участники смогут измерить внутриглазное и артериальное давление, пройти антропометрию и другие исследования 2 и 3 августа

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Акция "Проверь здоровье в парке" пройдет более чем в 30 округах Подмосковья в субботу и воскресенье. Бригады врачей будут работать в Жуковском, Мытищах и других муниципалитетах, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В течение лета наши медики выезжают в парки Подмосковья по выходным, чтобы любой желающий старше 18 лет мог проверить свое здоровье в удобном для себя формате. В этом году в акции "Проверь здоровье в парке" приняли участие более 3,7 тыс. человек", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра здравоохранения региона Максима Забелина.

В пресс-службе уточнили, что в эти выходные акция пройдет в 35 городских парках Балашихи, Жуковского, Мытищ и других муниципалитетов.

Отмечается, что на месте можно будет измерить внутриглазное и артериальное давление, пройти антропометрию и другие исследования. При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.