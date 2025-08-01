Также издательство подписало соглашение о сотрудничестве с Федеральным агентством по делам национальностей

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Издательство "Наука" готовит к выпуску в 2025 г. рекордное в постсоветское время количество литературы на языках народов России. Также отмечен рост публикаций о научных исследованиях в области государственной национальной политики, культуры и традиционной экономики коренных народов России, сообщили ТАСС в пресс-службе издательства.

"Издательство "Наука" выпустило в свет в 2023 году 19 изданий в сфере этнологии и родных языков, а уже в 2024 году количество книг о народах России и выпусков научных журналов выросло до 38. За шесть месяцев 2025 года уже подготовлены в печать или вышли в свет 47 монографий и научных журналов, - цитируется в сообщении руководитель издательства Михаил Фомин. - Осенью нам предстоит торжественно отметить 270-летие самого первого научного труда, описывающего народы России и 250-летие редакции этнологии, антропологии и социологии в издательстве "Наука".

Также издательство подписало соглашение о сотрудничестве с Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН), в рамках которого расширится поддержка научной публикационной деятельности российских ученых и планируется подготовка к предстоящим в 2025 году научным юбилеям. В серии "Литература народов России" в 2025 при поддержке ФАДН уже подготовлены к печати более пятидесяти монографий российских ученых-филологов и литературоведов. Среди этих книг есть издания на редких языках - тофаларском, вепсском и долганском.

"Научная деятельность этнологов, антропологов и социологов в национальной сфере в России всегда велась активно, но сегодня мы наблюдаем большое количество экспедиций, исследований, а самое главное - большое количество научных публикаций в виде журнальных статей и монографий", - добавил руководитель ФАДН Игорь Баринов.

О языках и диалектах России

По данным Минобрнауки РФ, 193 народа, проживающих в России, используют приблизительно 277 языков и диалектов. При этом в государственной системе образования используется 105 языков, из них 24 - в качестве языка обучения, 81 - в качестве учебного предмета. Число используемых языков не совпадает с числом народов. Этот факт объясняется тем, что у некоторых народов есть по два официально признанных языка. К таким народам относятся марийцы (луговые и горные), мордва (эрзя и мокша), алтайцы.

Согласно данным по владению языками жителями РФ, без учета Дагестана, в России используется 56-57 языков коренных народов. А с учетом 24 языков Дагестана это количество увеличивается примерно до 80. Есть еще ряд северных народов - саамы, алеуты, эскимосы, количество языков которых спорно из-за разногласий в признании языком или диалектом. Причем лишь 3-4 из них имеют более 100 носителей. На 12 языках коренных народов РФ могут говорить менее 100 человек, еще на 11 языках - от 100 до 300 человек.