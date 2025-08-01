В МЖД сообщили, что задержки произошли из-за остановки одного из составов

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Поезда МЦД-1, Белорусского и Савеловского направлений Московской железной дороги (МЖД) задерживаются из-за остановки одного из составов. Об этом сообщается в Telegram-канале МЖД.

"В 12:30 на перегоне Москва Бутырская - Бескудниково Савеловского направления по техническим причинам совершил вынужденную остановку электропоезд. На период оказания помощи движение поездов на данном участке организовано по одному пути в реверсивном режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в пути задерживаются пригородные поезда дальних маршрутов Савеловского и Белорусского направлений, с увеличенным интервалом курсируют поезда МЦД-1.