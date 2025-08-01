Начальник отдела экстренной психологической помощи ФКЦ МГППУ отметил, что жителям и гостям Камчатки, попавшим в эпицентр землетрясения, необходимо уделить внимание восстановлению психологического баланса после сильных переживаний

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Сохраняющиеся в течение длительного времени бессонница и приступы учащенного сердцебиения относятся к симптомам, при которых жителям и гостям Камчатки, которые стали свидетелями землетрясения, нужно обратиться к терапевту для направления к клиническому психологу. Эти признаки говорят о последствиях сильного стресса, с которыми нужно работать, сообщил ТАСС Олег Хазимуллин, начальник отдела экстренной психологической помощи ФКЦ МГППУ.

Эксперт отметил, что жителям и гостям Камчатки, попавшим в эпицентр землетрясения, необходимо уделить внимание восстановлению психологического баланса после сильных переживаний. Оно должно включать здоровый сон, прогулки, помогающие снять мышечные зажимы, занятие любимым хобби, а также общение с близкими. Описание пережитых эмоций в разговоре или на бумаге поможет снизить тревогу.

"Восстановление после сильных переживаний во время таких событий, как землетрясения, в некоторых случаях потребует времени и терпения. Темпы адаптации для каждого человека индивидуальны. Важно не требовать от себя моментального результата. Уделите внимание своему физическому здоровью и эмоциональному состоянию. Если длительное время сохраняется чувство страха, бессонница, возникают навязчивые воспоминания, внезапно учащается сердцебиение, необходимо обратиться за профессиональной медицинской помощью к терапевту для получения дальнейшей помощи клинического психолога", - уточнил он в разговоре с корреспондентом ТАСС.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщал, что она составила 8,7. После произошла еще серия подземных толчков магнитудой от 5. По данным регионального Минздрава, пострадал один человек. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. В Северо-Курильском районе Сахалинской области ввели режим ЧС. Землетрясение стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.