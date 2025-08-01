Глава республики Сергей Меняйло отметил, что иногда возникают сложности с оборудованием

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 августа. /ТАСС/. Более 260 единиц медтехники для лечебных учреждений Северной Осетии закуплено по нацпроекту "Здравоохранение", в 2025 году по национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" регион приобретет почти 50 единиц нового медоборудования. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

"Более 260 единиц медтехники закупили для наших лечебных организаций за время работы нацпроекта "Здравоохранение". В 2025 году уже по новому нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" планируем приобрести почти 50 единиц нового оборудования", - говорится в сообщении.

При этом руководитель региона отметил, что иногда возникают сложности с оборудованием. Например, новый аппарат МРТ или КТ не работает месяцами из-за поломки или из-за невозможности ввести его в эксплуатацию без специального разрешения. "Или еще хуже: когда техника готова к использованию, но нет нужного специалиста. Руководители медучреждений должны максимально оперативно решать такие вопросы. А если не удается регулировать их на своем уровне - обращаться к министру", - отметил Меняйло.