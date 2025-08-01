На эти цели ежегодно будут выделяться по 200 млн рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Власти Крыма в ближайшие три года будут выделять для обеспечения водоснабжения Бахчисарайского района республики по 200 млн рублей в год, что позволит полностью обеспечить муниципалитет водой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Ранее со ссылкой на зампредседателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации региона Ахмеда Османова сообщалось, что общий суммарный объем воды в водохранилищах Республики Крым в июле сократился из-за засухи и аномальной жары. Притока воды из-за отсутствия дождей нет, каналы не работают, наблюдается тенденция к уменьшению уровня воды в водохранилищах.

"С Госкомитетом по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым и ГУП РК "Вода Крыма" завершаем разработку сводной карты водоснабжения по всем муниципальным образованиям. В первую очередь это Симферопольский и Бахчисарайский районы, где план верстаем по каждому населенному пункту. Для обеспечения водоснабжения Бахчисарайского района будет выделяться по 200 млн рублей в год в течение трех лет, что позволит в полном объеме снабжать район водой. Также планируются мероприятия по улучшению качества воды, прежде всего, в Северном Крыму", - написал Аксенов.

Как отметил глава региона в видео, опубликованном в своем Telegram-канале, власти уже приняли практически исчерпывающие меры по дебету источников водоснабжения. "Дополнительных источников мы не найдем, мало вероятно. Поэтому по каждому району будет полностью схема водоснабжения дополнительно отработана", - резюмировал Аксенов.

Руководитель республики также констатировал, что сейчас формируется план газификации населенных пунктов, начиная с тех районов, где уровень газоснабжения наиболее низкий. Поставлена задача довести его до среднего показателя по Крыму, а далее реализовывать программу газификации, равномерно распределяя финансирование по всем муниципальным образованиям.

По данным на сайте Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, к концу июня недобор осадков способствовал постепенному уменьшению водности в бассейнах всех рек. На большинстве селевых рек округов Алушты, Судака и Феодосии наблюдается незначительный сток. В нижнем и среднем течении бассейна реки Биюк-Карасу водность была искусственно завышена заборами воды из Белогорского и Тайганского водохранилищ для водоснабжения восточных районов Крыма. Общий суммарный объем воды в водохранилищах естественного стока к концу июня составил 102,85 млн кубометров, что на 11,48 млн кубометров меньше, чем месяц назад и на 54,97 млн кубометров меньше, чем к началу июня 2024 года.