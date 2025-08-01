В сборник включены очерки об участниках специальной военной операции - уроженцах республики

ЯКУТСК, 1 августа. /ТАСС/. Презентация книги писателя Александра Седалищева "Герои Якутии. Дороги войны" состоялась в историческом зале Национальной библиотеки республики в Якутске, передает корреспондент ТАСС.

"Всего 13 очерков <...> про 12 наших героев, и 13-й очерк - про местных жителей", - рассказал журналистам писатель. Очерки в книге рассказывают о подвигах бойцов, их мужестве, стойкости и героизме.

В сборник включены очерки об участниках специальной военной операции - выходцах из Якутии. Среди них очерки о бойцах с позывными Тута, Бурхат, Ярый, Медведь, Мола. Книга включает очерки Седалищева, который в качестве волонтера находился в зоне СВО.

Первый очерк был написан в 2024 году - о Герое России, уроженце Якутии Родимире Максимове с позывным Бурхат. "Написание очерка такое, что [все] должно проверяться, перепроверяться, потому что там фактический материал. И в любом случае, несколько раз [организация] встреч с героями публикаций, с их соратниками, командирами, земляками - это в обязательном порядке", - отметил он.

"Как я туда [в зону СВО] попал, то начал сразу искать героев своих. <…> Тяжело было их находить, потом, когда уже народ заинтересовался, то и волонтеры, и солдаты начали узнавать, начали уже советовать. Потом сами начали меня искать, - сказал он. - Вот таким образом приходит ко мне информация".

Тираж составил 1,2 тыс. экземпляров. Планируется направить часть тиража в библиотеки, в том числе расположенные в районах Якутии.