На территории выставки проведена реставрация 42 памятников истории и культуры - порядка 90% от общего числа объектов культурного наследия на ВДНХ

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Более 30 млн посетителей ежегодно принимает главная выставка страны, которой 1 августа исполнилось 86 лет. Работы по обновлению ВДНХ и созданию новых пространств продолжаются, сообщил в свое блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"Уникальный кластер современных музеев. Великолепная зеленая зона с фонтанами и цветниками. Город знаний и культуры. Центр спорта, отдыха и развлечений, с которым связаны счастливые воспоминания многих поколений москвичей и гостей нашего города. Ежегодно ВДНХ встречает более 30 миллионов гостей", - написал он.

Собянин отметил, что сейчас на территории выставки проведена реставрация 42 памятников истории и культуры - порядка 90% от общего числа объектов культурного наследия на ВДНХ.

"На приглашение правительства Москвы принять участие в возрождении ВДНХ откликнулись Минкультуры России, ФСО России, Роскосмос, Росатом, "Сибур", "Союзмультфильм", а также правительства Армении, Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, и многие другие. Благодарим вас за вклад в развитие ВДНХ", - подчеркнул мэр.

В ближайшие годы, по его словам, на ВДНХ изменения не закончатся. Так, Центр национальных конных традиций получит новый круглогодичный конноспортивный манеж площадью 7,8 тыс. кв. м, в павильоне №35 "Главтабак" откроется клуб традиционной китайской чайной культуры, в павильоне №8 "Юные натуралисты" начнет работу фабрика шоколадных открытий, а в павильоне №6 "Химия" откроется Выставочно-торговый центр Республики Абхазия. Также для гостей вновь откроются исторический ресторан "Золотой колос" и кафе "Лето.

"Важнейшим событием для выставки станет открытие современного комплекса "ВДНХ Экспо". Это будет новая флагманская конгрессно-выставочная площадка столицы, способная принимать свыше 200 масштабных мероприятий ежегодно. В состав комплекса войдут знаменитый "Монреальский павильон" и павильон №75. <…> Сейчас на территории будущей "ВДНХ Экспо" идут масштабные строительные и реставрационные работы", - добавил Собянин.