В Тырныаузе через пострадавший от селя мост открыли пешеходное движение

В администрации Эльбрусского района призвали без острой необходимости не выходить на улицу и не передвигаться по данному переходу

НАЛЬЧИК, 1 августа. /ТАСС/. Пешеходное движение открыли по мосту на федеральной трассе в высокогорном городе Тырныаузе (Кабардино-Балкария), где после селя было прервано автомобильное сообщение, рассказали в администрации Эльбрусского района.

"Открыта временная пешеходная дорожка для связи между микрорайонами на мосту по федеральной трассе. Без острой необходимости просьба не выходить на улицу и не передвигаться по данному переходу", - сообщили в администрации муниципалитета.

Накануне ночью здесь полностью остановили автомобильное движение по федеральной трассе, а жителей близлежащих к селепропускному лотку домов попросили покинуть свои жилища. Созданы пункты временного пребывания граждан как в самом Тырныаузе, так и в двух селах: Былыме и Кенделене. МЧС региона обратилось к жителям КБР и туристам с просьбой воздержаться от поездок в Эльбрусский район. Сейчас временно открыт проезд со стороны курорта, чтобы эвакуировать туристов.

31 июля около 16:30 мск в Тырныаузе сошел селевой поток, который стал уже вторым в райцентре Эльбрусского района за последние 10 дней. Стихия нарушила функционирование газо-, водо- и энергообеспечения. В муниципалитете всего несколько дней назад восстановили поврежденные коммуникации и пустили воду горожанам. Также было восстановлено автомобильное движение по вновь построенной объездной дороге.

21 июля в Тырныаузе по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошел крупный селевой поток, который разрушил мост на федеральной трассе. С тех пор в муниципалитете действует режим ЧС.