В Туле наградили победителей конкурса среди операторов станка с ЧПУ

Первое место занял участник из Тульской области Михаил Евграшин, сообщила пресс-служба правительства региона

ТУЛА, 1 августа. /ТАСС/. Победителей федерального этапа Всероссийского конкурса "Лучший по профессии" в номинации "Оператор станка с ЧПУ" наградили в Туле, первое место занял участник из Тульской области Михаил Евграшин. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Победителем федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" по номинации "Оператор станка ЧПУ" стал Михаил Евграшин - наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 6-го разряда из Тульской области", - говорится в сообщении.

На втором месте оказался также участник из Тульской области - оператор станков с программным управлением Денис Коновалов, на третьем - наладчик обрабатывающего центра ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" Максим Касьянов. Церемония награждения прошла в Музее оружия в Туле, в ней приняли участие министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков и губернатор Дмитрий Миляев.

По словам Котякова, на данный момент в конкурсе "Лучший по профессии" есть 20 номинаций, в перспективе их количество планируется увеличить с учетом наиболее востребованных на рынке труда специальностей. "Сегодня оператор станков с ЧПУ - одна из самых востребованных профессий в России, в этой специальности, по нашим данным, трудится порядка 700 тысяч человек на территории всей нашей страны. В течение ближайших пяти лет необходимо привлечь в профессию еще свыше 130 тысяч человек, запрос на грамотных и талантливых специалистов продолжает расти", - отметил глава министерства.

Отмечено, что в регионе создан механизм маршрутизации выпускников к конкретным работодателям, особенно это актуально для обучающихся по востребованным на рынке труда профессиям. "Сегодня Тульская область - один из лидеров по реализации пилотного проекта по маршрутизации выпускников. Сегодня мы видим, что в Тульской области в рамках федерального национального проекта "Кадры" достаточно успешно реализуется программа переобучения по востребованным профессиям", - подчеркнул Котяков.

Кроме того, по словам Миляева, работодатели активно участвуют в федеральном проекте "Профессионалитет", это способствует повышению престижа рабочих профессий, привлекает выпускников на производство. "Мы всегда работаем на опережение и поэтому мы - сильный регион с развитой промышленностью и сельским хозяйством, с широкими возможностями для бизнеса и мощным туристическим потенциалом. С устойчивой экономикой, которая в это непростое время позволяет нам оставаться надежной опорой для нашего государства", - добавил губернатор.

О конкурсе

Федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" по номинации "Оператор станка ЧПУ" проходил в Туле с 30 июля по 1 августа. В нем приняли участие 11 специалистов из девяти регионов РФ, в том числе из Владимирской, Смоленской, Тульской, Челябинской областей, Пермского края, Республик Татарстан, Башкортостан, Чувашии, Хабаровского края. Соревновательная часть конкурса прошла 31 июля на площадке одного из крупнейших промышленных предприятий региона.