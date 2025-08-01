В рамках проекта запланированы ремонтно-реставрационные мероприятия для сохранения уникальных конструктивных особенностей башни, а также воссоздание исторических смотровых площадок

ЛИПЕЦК, 1 августа. /ТАСС/. Госэкспертиза выдала положительное заключение на проект реставрации Шуховской башни в селе Полибино Липецкой области. Гиперболоидная конструкция, созданная инженером Владимиром Шуховым, является первым в мире сооружением подобного типа и включена в список объектов культурного наследия (ОКН) федерального значения, сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"Получено положительное заключение госэкспертизы на проект реставрации Шуховской башни, которая является первым в мире сооружением подобного типа и включена в список ОКН федерального значения. Проект комплексной реставрации разработан одной из архитектурно-строительной компаний по заказу нового собственника усадебного комплекса, который приобрел объект еще в 2024 году", - пояснил Артамонов.

По его словам, в рамках проекта запланированы ремонтно-реставрационные мероприятия для сохранения уникальных конструктивных особенностей башни, а также воссоздание исторических смотровых площадок.

Губернатор добавил, что реставрационные работы начнутся в ближайшее время и будут проходить при строгом соблюдении требований законодательства в сфере охраны ОКН.

"Шуховская башня - выдающийся образец инженерной мысли, ее - реставрация важный этап в сохранении культурного наследия не только нашего региона, но и всей страны", - отметил Артамонов.