Вице-премьер РФ отметил, что монумент посвящен героизму работников, которые ценой своей жизни восстанавливали дороги, пролегающие по территориям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

ДОНЕЦК, 1 августа. /ТАСС/. Монумент "Памяти Героев-дорожников" открыли в Волновахе ДНР. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"В Волновахе открыли монумент "Памяти Героев-дорожников". Он посвящен героизму работников, которые ценой своей жизни восстанавливали стратегические транспортные артерии, пролегающие по территориям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Память таких людей обязательно должна быть увековечена", - написал Хуснуллин в Telegram-канале.

Он добавил, что инициатором выступил Автодор, автором стал народный художник РФ Салават Щербаков. На опубликованных кадрах видно, что Хуснуллин открыл мемориал вместе с главой республики Денисом Пушилиным.

Памятник представляет собой гранитную стелу, увенчанную орденом Мужества, ниже - гербы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В центре размещены горельефы трех дорожников на фоне строительных работ.

"Он [Щербаков] изобразил на нем три фигуры, символизирующие разные профессии дорожников, их героический труд и преданность своему делу. Хочу сказать огромное спасибо всем нашим строителям, дорожникам, компании "Автодор", которые с самых первых дней восстанавливают Донбасс и Новороссию", - заключил Хуснуллин.