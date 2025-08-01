Основная экспозиция Музея античности и Византии в Севастополе откроется осенью

Выставка будет иммерсивной, отметила директор государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Открытие основной экспозиции Музея античности и Византии в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" планируется осенью 2025 года, сообщила ТАСС директор государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что в Севастополе в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в пятницу открылись первые залы Музея античности и Византии.

"Экспозиция будет очень интересная, иммерсивная, она будет наполнена элементами дополненной реальности. Будет путешествие в город, которое пронесет нас через 2 тыс. лет. Это то, что осенью планируется", - сказала Морозова, отвечая на вопрос об основной экспозиции.

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), активно участвующий в создании "Нового Херсонеса", уточнил, что первая часть основной выставки может открыться в течение трех месяцев.

"Думаю, что в октябре нынешнего года зрители смогут увидеть первую экспозицию, посвященную Византии. Она тоже будет содержать и видеоконтент, но, в отличие от других музеев, будут представлены, конечно же, и те артефакты, сокровища нашего Херсонесского музея, которые были обретены за 150 лет раскопок, и те замечательные артефакты, которые были найдены за два года раскопок, которые происходили накануне строительства "Нового Херсонеса", - сказал он в видеоматериалах, опубликованных пресс-службой "Нового Херсонеса".

Визитная карточка Севастополя

В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач в беседе с ТАСС отметила, что открывшийся год назад музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" уже стал одной из визитных карточек Севастополя, он известен на всю страну. Она подчеркнула, что комплекс уже сейчас влияет на турпоток, привлекая в город больше экскурсантов, приезжающих одним днем, и тех, кто готов остановиться на несколько суток. Он стимулирует развитие туризма сразу по нескольким категориям спроса: семейный, познавательный, патриотический, паломнический.

Однако, добавила эксперт, для роста посещаемости требуется развивать и ряд других направлений. "Задача наша - еще нарастить гостиничные фонды, номерной фонд, чтобы люди могли остановиться с ночевками, что пойдет на пользу городу", - привела в пример Лобач.

О Херсонесе

Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424-421 годах до н. э. здесь была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город входил в состав Римской и Византийской империй. Он просуществовал до конца XIV века н. э. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. В Средние века в этом регионе основали поселения генуэзские купцы, а в XV веке территория стала подконтрольна Крымскому ханству.

Первый музей археологических находок был организован на территории городища Херсонеса в конце XIX века, на территории существовавшего здесь монастыря. После революции исследователям был передан комплекс зданий, ранее принадлежавший обители, и музей-заповедник занимает его до сих пор.

Ранее директор "Херсонеса" Елена Морозова сообщала, что комплекс исторических зданий в центре городища Херсонеса Таврического будет передан вновь организованному здесь Свято-Владимирскому херсонесскому мужскому монастырю. А выставки разместят в здании Музея античности и Византии в недавно построенном музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес". Благодаря этому экспозиция будет увеличена в 1,5 раза - до 9,3 тыс. предметов, так как появится больше выставочных площадей и впервые будут созданы условия для сохранения артефактов, требующих особого ухода. Кроме того, в начале года правительство РФ сообщило, что завершено строительство нового обширного фондохранилища для "Херсонеса Таврического".