Время ожидания со стороны Тамани составляет более часа

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Очереди на проезд по Крымскому мосту с обеих сторон в сумме по состоянию на 17:00 мск сократились до 437 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

Ранее, по данным на 14:00 мск, очереди на проезд по Крымскому мосту с обеих сторон в сумме составляли порядка 1,1 тыс. автомобилей.

"17:00 мск. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 404 транспортных средства. Время ожидания более часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 33 транспортных средства", - говорится в сообщении.