В Московском регионе ожидается гроза

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявили синоптики в Москве и Подмосковье до вечера субботы, 2 августа, из-за ожидаемой грозы и дождей. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"До 09:00 мск субботы местами могут пройти кратковременные дожди, местами ливни и грозы, при грозе порывы ветра до 15 м/с", - сказал собеседник агентства. Затем до 18:00 мск в Подмосковье и до 21:00 мск в столице местами также не исключены кратковременные дожди, в отдельных районах - грозы. Желтый уровень, напомнили в Гидрометцентре РФ, является средним в колористической шкале метеорологических предупреждений и символизирует на прогностических картах потенциально опасные погодные условия.

Что же касается прогноза погоды, то, по последним данным синоптиков, предстоящей ночью воздух в столице прогреется до плюс 16-18 градусов, по области - от 13 до 18 градусов выше нуля. Днем в субботу столбики термометров достигнут отметки 23-25 градусов выше нуля, в Подмосковье - до плюс 26 градусов. В ночь на воскресенье, 3 августа, специалисты Гидрометцентра РФ ожидают по области местами небольшой дождь и температуру воздуха около плюс 17 градусов, в центре Москвы - до плюс 20 градусов. Днем под конец недели воздух может прогреться до плюс 28 градусов.