Проект инициирован и реализуется региональным отделением общественной организации "Поисковое движение России" в Республике Башкортостан при содействии властей субъектов

ЧЕРКЕССК, 1 августа. /ТАСС/. Число площадок военно-исторического фестиваля "Заоблачный фронт" в год 80-летия Великой Победы увеличилось более чем в два раза - до пяти регионов. Об этом сообщил ТАСС организатор фестиваля, руководитель регионального отделения "Поискового движения России" в Республике Башкортостан Владимир Волков.

"Ранее фестиваль проводили только в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, в этом году его площадками стали также Башкирия, Ставропольский и Краснодарский края. Мероприятия в трех регионах уже провели. Сейчас завершаем работу в Карачаево-Черкесии, 3 августа отправимся в Кабардино-Балкарию, где в 2017 году началась история нашего фестиваля", - сказал собеседник агентства.

В год 80-летия Победы и Год защитника Отечества "Заоблачный фронт" объединил более 200 поисковиков и реконструкторов из 16 регионов России, Белоруссии и Киргизии. В Карачаево-Черкесии фестиваль проводится с 2019 года.

Проект инициирован и реализуется региональным отделением общественной организации "Поисковое движение России" в Республике Башкортостан при содействии властей субъектов.