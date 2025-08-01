Школа готовится к вводу в эксплуатацию

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Школу площадью более 13,5 тыс. кв. м построили в Одинцовском округе Подмосковья. Она рассчитана на 1,1 тыс. учеников, сообщила пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

"Образовательное учреждение возвели на территории жилого комплекса "Одинград". Дети из сотен семей будут учиться в просторной, светлой и современной школе. Общая площадь здания составляет более 13,5 тыс. квадратных метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что школа рассчитана на 1,1 тыс. мест. Она организована таким образом, чтобы дети могли комфортно учиться и отдыхать. Так, в ее составе были построены три отдельных учебных блока, библиотека с инфоцентром, медблок и игровые зоны. Территорию благоустроили с учетом потребностей детей разных возрастов.

В настоящее время школа готовится к вводу в эксплуатацию.