Правила выезда детей за границу требуют пристального внимания к документам, и дело касается не только загранпаспорта или визы. В определенных ситуациях необходимо специальное разрешение одного или двух родителей — согласие. В одних случаях без него не выпустят из страны, в других — не разрешат въезд в иностранное государство. Чтобы поездка точно состоялась, необходимо заранее узнать все юридические тонкости

Кто может выехать с ребенком без согласия

Если ребенок путешествует за границу вместе с обоими родителями, никаких дополнительных документов оформлять не нужно. Достаточно загранпаспорта ребенка и визы, если она требуется.

Выезд с одним из родителей

По закону (ст. 20 и 21 Федерального закона №114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию") вывезти ребенка за пределы страны имеет право один из родителей, если у второго нет никаких возражений.

Однако если у родителя и ребенка разные фамилии, то необходим документ, подтверждающий родство: свидетельство о рождении или его нотариально заверенная копия. Отсутствие подтверждения в этом случае может послужить отказом для выезда ребенка.

Когда требуется согласие на выезд

Согласие на выезд — письменное разрешение от родителей, которое дается несовершеннолетнему ребенку до 18 лет. Оно необходимо во всех случаях, когда предполагается поездка за границу не с родителями, а с другими родственниками или сопровождающими: с бабушкой, тренером или учителем. По российским законам любой несовершеннолетний, выезжающий за границу в сопровождении третьих лиц, обязан иметь нотариально заверенное согласие от родителей (или опекунов). Это правило действует независимо от страны назначения или целей поездки.

В согласии нужно указать:

фамилии, имена и данные родителей (или опекунов);

данные сопровождающего лица;

ФИО и дату рождения ребенка;

срок, на который дается разрешение;

список стран, в которые ребенок может выехать;

цель поездки;

подписи родителей и нотариальное удостоверение.

Без согласия родителей ребенка не выпустят из страны, даже если он едет с близким родственником и имеет на руках все остальные документы.

Как оформить согласие на выезд

Согласие выдается нотариусом в день обращения. Можно оформить согласие отца или матери на выезд ребенка или согласие на выезд от обоих родителей сразу.

Нотариус обязательно должен проверить:

паспорта родителей;

свидетельство о рождении ребенка или паспорт, если он старше 14 лет;

документы сопровождающего лица.

Согласие на выезд от родителей можно оформить на одну поездку, указав конкретные даты и сроки, или вплоть до совершеннолетия ребенка.

Согласие на выезд всех детей в семье фиксируется в одном документе или на каждого ребенка в отдельности. Если дети впоследствии будут путешествовать раздельно, общее согласие может оказаться недействительным. То же произойдет, если сменится сопровождающий для всех детей или одного ребенка.

Когда выезд запрещен

Бывают ситуации, когда один из родителей выступает против поездки ребенка за границу. В этом случае он может подать заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего. В нем для запрета на въезд можно указать:

одну страну;

несколько стран;

все страны.

Если другой родитель считает запрет необоснованным, он может обратиться в суд и доказать, что поездка в интересах ребенка и не несет вреда, — тогда ограничения будут сняты.

При этом родитель, оформивший ограничение, может выезжать с ребенком за границу. Это распространяется только на российских граждан, у иностранцев такого права нет. Запрет вносится в базу пограничной службы, и ребенка не выпустят даже с другим родителем.

Требования принимающей страны

Запрет на въезд для несовершеннолетних без согласия обоих родителей может быть установлен и страной въезда. Такие требования есть у некоторых государств Шенгенской зоны, у США и Канады, и нотариально заверенное разрешение отца и матери на выезд ребенка всегда нужно предоставлять при пересечении границы этих стран.

Есть и более жесткие требования для въезда несовершеннолетних — может потребоваться не только само согласие, но и его нотариально заверенный перевод на язык принимающего государства. В ряде стран, входящих в Гаагскую конвенцию, требуют еще и апостиль — специальный штамп, который необходимо поставить в территориальном органе Министерства юстиции РФ. Только тогда документы будут считаться действительными на их территории.

Поэтому перед поездкой всегда необходимо уточнять, какие правила действуют во всех странах назначения, куда планируется путешествие ребенка.

Что учесть перед поездкой

Перед тем как планировать выезд ребенка за границу, необходимо:

проверить, нет ли поданного заявления о несогласии в подразделении по вопросам миграции территориального органа МВД России;

узнать требования принимающей страны;

заранее оформить согласие у нотариуса, если без него не обойтись;

взять с собой оригиналы или копии всех документов, подтверждающих родство и право на сопровождение;

заранее узнать, какие из документов требуют нотариально заверенного перевода или апостиля.

Разрешение на выезд ребенка за границу нужно не всегда. Если он путешествует с обоими родителями, тогда все просто. Разрешение для выезда ребенка за границу с одним из родителей обычно не требуется, если второй заранее не установил запрет. Но если ребенок едет без родителей только с сопровождающим лицом — без нотариального согласия на выезд от родителей не обойтись. Лучше заранее уточнить все нюансы, чем столкнуться с проблемами на границе.