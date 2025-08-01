Стандарт содержит несколько разделов, в том числе связанных с гибкими форматами занятости и адаптированными графиками работы, корпоративными мерами поддержки молодых родителей

ТУЛА, 1 августа. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. предприятий Тульской области реализуют различные меры поддержки материнства и детства в рамках демографического стандарта, который активно внедряется в регионе. Об этом по итогам участия в Туле в областном демографическом форуме "Семья. Будущее в настоящем" сообщил министр труда и социально защиты РФ Антон Котяков.

"В Тульской области более тысячи предприятий присоединились к реализации демографического стандарта. Это действительно демонстрирует нацеленность как со стороны бизнеса, так и со стороны государства на решение глобальной задачи, посвященной вопросу демографии. И еще раз хочу поблагодарить область за достаточно активную вовлеченность в реализации демографического стандарта. Теперь наша задача - совместно с предприятиями оценить эффективность мер, может быть, дорабатывать демографический стандарт с тем, что он действительно повлиял на демографическую ситуацию", - сказал Котяков.

Демографический стандарт начали внедрять в Тульской области в 2024 году, в него вошли лучшие практики по созданию условий для оптимального совмещения сотрудниками рабочих и семейных обязанностей. Стандарт содержит несколько разделов, в том числе связанных с гибкими форматами занятости и адаптированными графиками работы, корпоративными мерами поддержки молодых родителей.

"Мы понимаем, что в работе по улучшению демографии без работодателей нам не обойтись. Поэтому вместе с экспертами и руководителями крупных предприятий разработали документ, включающий перечень мероприятий, которые социально ответственные работодатели должны использовать в организации работы с кадрами", - отметил губернатор Дмитрий Миляев.

По итогам Тульского демографического форума была принята резолюция, в нее включили предложения по дополнению регионального демографического стандарта новыми направлениями. Среди них - поддержка беременных сотрудниц, семей участников специальной военной операции (СВО), помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Эти инициативы станут основой для дальнейшей работы с работодателями, бизнесом и профильными структурами в регионе.

О мерах соцподдержки

Тема демографии обсуждалась также на рабочей встрече министра и губернатора. В регионе действует более 50 мер соцподдержки, их получают более 60 тысяч семей, в том числе это единовременная выплата при рождении ребенка, ежемесячное пособие на каждого несовершеннолетнего в многодетной семье, компенсация обучения в вузах. Для стимулирования рождений в более ранних возрастах введена единовременная выплата в размере 1 млн рублей. Ее смогут получить женщины, родившие до 25 лет второго ребенка и до 28 лет - третьего ребенка.

Миляев и Котяков посетили центр "Герой 71", где осмотрели, в частности, кабинеты психолога, кураторов, юриста, актовый зал, пообщались с сотрудниками и посетителями. Министр высоко отметил работу центра, подчеркнув важность всестороннего сопровождения бойцов в их вопросах. "В районах Тульской области открываются филиалы центра и фонда "Защитники Отечества". Делается все, чтобы герои могли получить качественную и быструю помощь", - добавил глава региона.