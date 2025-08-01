Карта позволит пользоваться льготным проездом на общественном транспорте, а также получать скидки в магазинах местных торговых сетей, сообщил глава региона Александр Цыбульский

АРХАНГЕЛЬСК, 1 августа. /ТАСС/. Единая карта жителя Архангельской области будет запущена в сентябре. Об этом сообщил глава региона Александр Цыбульский в своем Telegram-канале по итогам встречи с руководством Северо-Западного банка ПАО "Сбербанк" - председателем Дмитрием Суховерховым и управляющим архангельским отделением Дмитрием Гордеевым на форуме "Арктика - регионы".

"Обсудили масштабный совместный цифровой проект - "Единую карту жителя Архангельской области". С ее помощью можно будет пользоваться льготным проездом на общественном транспорте, а также получать скидки в магазинах местных торговых сетей. Запустить проект планируем в сентябре. Карта будет полезна и участникам СВО - она позволит полностью или частично оплачивать услуги по санаторно-курортному лечению", - написал губернатор.

Стороны обсудили несколько других проектов. В рамках реконструкции площади Профсоюзов в Архангельске ведется подготовка к строительству интерактивного фонтана. "Договоренность об этом была достигнута лично с Германом Оскаровичем Грефом. Сейчас идет этап проектирования, - отметил Цыбульский. - Коллеги внесли еще одно интересное предложение - создать на площади современный каток. Он станет отличным дополнением к благоустройству, которое запланировали провести в 2026 году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

Таким образом получится современное пространство для отдыха горожан в любое время года. Площадь Профсоюзов находится в центре Архангельска, ее реконструкция идет с 2023 года.

Губернатор отметил, что в совместных планах - реализация образовательного проекта "Школа 21", в рамках которого будут проходить подготовку IT-специалисты.

О форуме

Форум "Арктика - регионы" проходит в Архангельске 31 июля - 1 августа. Центральной темой форума "Арктика - регионы" является развитие международного сотрудничества и укрепления связей между арктическими регионами, а также стратегические вопросы федерального значения по развитию регионов АЗРФ. Ключевыми темами названы инвестиционная привлекательность и новые проекты, импортозамещение в лесопромышленном комплексе, эффективное развитие судоходства и морской логистики по Северному морскому пути, цифровизация, автоматизация и роботизация, кадровое обеспечение, развитие опорных населенных пунктов АЗРФ, развитие ресурсной базы Арктической зоны.