Надземный пешеходный переход будет включать в себя пролетную часть и башни со сходами, адаптированными для маломобильных граждан

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Монтаж металлоконструкций башен-сходов завершили на строящемся надземном пешеходном переходе через железнодорожные пути в Лобне, полное окончание работ и открытие объекта запланированы на III квартал текущего года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В Лобне продолжается строительство надземного пешеходного перехода через ж/д Савеловского направления. На данный момент завершили монтаж металлоконструкций башен на пешеходном переходе. Кроме того, на объекте установили временные опоры и полностью завершили монтаж трех блоков металлических пролетных конструкций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый пешеходный переход соединит ул. Полевую и ул. Кольцевую, обеспечит локальную пешеходную связанность жилых кварталов в Лобне, а также комфортный и безопасный переход через железную дорогу и доступ к социальным объектам. Кроме того, новый переход поможет обеспечить бесперебойное и безопасное движение поездов на МЦД-1 "Одинцово - Лобня".

"В ближайшее время перейдут к монтажу четвертой части пролетного строения, после чего будет выполнено объединение и установка в проектное положение пролетного строения пешеходного перехода. Все эти меры создадут прочную и надежную надземную часть перехода. Общая масса металлоконструкций составляет порядка 200 тонн. Завершить работы и открыть движение по пешеходному переходу планируется в III квартале 2025 года", - привели в сообщении слова министра транспорта региона Марата Сибатулина.

Поясняется, что надземный пешеходный переход будет включать в себя пролетную часть и башни со сходами, адаптированными для маломобильных граждан. Переход оснастят антивандальным остеклением, внутренним освещением, а также проведут благоустройство пешеходной зоны со стороны улицы Полевой.