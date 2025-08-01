Крупнейшая в Крыму книжная ярмарка открылась на фестивале "Таврида.Арт"

На ярмарке представили публикации самых крупных издательств России, сообщили в пресс-службе арт-кластера "Таврида"

СУДАК, 1 августа. /ТАСС/. Крупнейшая в Республике Крым книжная ярмарка открылась на фестивале молодого искусства "Таврида.Арт", передает корреспондент ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе арт-кластера "Таврида", это первая в регионе выставка-продажа федерального масштаба, здесь представлены публикации самых крупных издательств России. Как уточнили ТАСС в пресс-службе арт-кластера, на ярмарке представлено свыше 5 тыс. наименований.

Открывали ярмарку куратор книжной ярмарки "Таврида.Арт" Елена Яковлева, президент АНО "Креативная экономика" Марина Монгуш, руководитель Проектного офиса Союза писателей России и федеральный лидер Творческого молодежного сообщества литературы Андрей Тимофеев и руководитель Центра гуманитарных проектов и исследований Российской государственной библиотеки для молодежи Евгений Харитонов.

Ярмарка будет работать на протяжении всех трех дней фестиваля.

О фестивале

В 2025 году "Таврида.Арт" проходит в седьмой раз, с 1 по 3 августа в Республике Крым. Программа этого года посвящена современному русскому стилю: в моде здесь лен, вышивка, народные мотивы и этнические аксессуары. Регионы привезут на фестиваль свои культурные и гастрономические достижения, художники и дизайнеры представят свои работы. За три дня на площади порядка 250 га пройдет более 300 мероприятий: музыкальные шоу, театральные постановки и уличные спектакли, кинопоказы, выставки, дегустации, ярмарки, авторские экскурсии, лекции и мастер-классы, встречи с общественными и культурными деятелями. Выступят более 20 популярных исполнителей, а также молодые исполнители. Хедлайнерами станут "Звери", "Пелагея", "Моя Мишель", "Комната культуры", 25/17, ST, Beautiful Boys, VLADA MIRAVI. Впервые на "Тавриде" выступят Владимир Кузьмин, Асия, LYRIQ и TRITIA. Специальным гостем фестиваля станет музыкальный проект AY YOLA.

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.