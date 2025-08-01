Глава министерства здравоохранения региона Владимир Кузнецов отметил, что среди студентов есть те, которые уже трудоустроились в больницы и поликлиники Сахалинской области

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Участники медицинского проекта Российских студенческих отрядов (РСО) "Галиотис" обладают огромным потенциалом для работы в системе здравоохранения Сахалинской области. Об этом ТАСС сообщил глава профильного министерства региона Владимир Кузнецов.

"В каждом студенте, который приезжает к нам <...> в рамках трудового медицинского проекта "Галиотис", мы видим огромный потенциал - они хотят развиваться в выбранном направлении, жаждут получить новый опыт и профессионально подходят ко всем задачам", - сказал министр здравоохранения Сахалинской области, отметив, что студенты в рамках проекта приезжают в регион уже третий год.

Кузнецов добавил, что среди участников медицинского отряда есть те, которые уже трудоустроились в больницы и поликлиники региона. "Однажды они приехали в Сахалинскую область для оттачивания навыков, а теперь трудятся и вносят значительный вклад в развитие здравоохранения региона. Их пример вдохновляет и подтверждает важность подобных проектов, особенно для отдаленных регионов страны", - прокомментировал он.

Всем бойцам РСО, желающим устроиться на постоянную работу в систему здравоохранения региона, будут положены меры поддержки, отметил Кузнецов. "Мы помогаем решить жилищный вопрос, выделяем подъемные и разрабатываем индивидуальные планы профессионального развития. В учреждениях ежегодно обновляется аппаратура, это дает возможности профессионального развития. В бытовых вопросах тоже помогаем - с записью в детский сад или школу, а также с трудоустройством супругов", - пояснил он.

Ранее пресс-служба РСО сообщала, что 21 июля 2025 года в Сахалинской области состоялось торжественное открытие Всероссийского студенческого медицинского отряда "Галиотис". В его состав вошли 74 студента-медика из 18 регионов страны. До 25 августа 13 ординаторов, 43 средних и 18 младших медицинских работников будут трудиться в 16 учреждениях здравоохранения региона.

ТАСС - генеральный информационный партнер РСО.