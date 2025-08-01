До конца года "Ласточка" должна перевезти около 200 тыс. пассажиров, сообщили в пресс-службе главы Башкирии

УФА, 1 августа. /ТАСС/. Первый пригородный поезд "Ласточка" отправился со станции Дема в Уфе в Челябинск, до конца года он должен перевезти около 200 тыс. пассажиров. Также на станции открыли новый транспортно-пересадочный узел, сообщили в пресс-службе главы республики.

"Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в открытии транспортно-пересадочного узла на станции Дема и запуске первого межрегионального пригородного маршрута между Уфой и Челябинском. Регулярные рейсы будут совершать современные электропоезда - пяти- и шестивагонные "Ласточки", - говорится в сообщении.

Со станции Дема они будут отправляться по пятницам, субботам и воскресеньям в 13:25, из Челябинска - по субботам, воскресеньям и понедельникам в 06:04. Время в пути составит около девяти часов. Вагоны оснащены системой кондиционирования, розетками для зарядки гаджетов. Ожидается, что до конца 2025 года "Ласточка" перевезет по этому маршруту 200 тыс. человек.

Также состоялось открытие транспортно-пересадочного узла на станции Дема, он должен обеспечить комфортную пересадку пассажиров с одного вида транспорта на другой. Так, здесь будут останавливаться автобусы, которые следуют по 15 маршрутам, среди них и межмуниципальные. Отмечается, что время в пути из Демского района Уфы до центра города сократится вдвое.