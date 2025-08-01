Руководитель регионального отделения "Поискового движения России" в Республике Башкортостан Владимир Волков сообщил, что установить личности защитников перевалов Кавказа не удалось

ЧЕРКЕССК, 1 августа. /ТАСС/. Участники военно-исторического фестиваля "Заоблачный фронт" в год 80-летия Победы обнаружили в горах Карачаево-Черкесии (КЧР) останки двух защитников перевалов Кавказа, сообщил ТАСС руководитель регионального отделения "Поискового движения России" в Республике Башкортостан Владимир Волков.

"В 2025 году поисковые работы в рамках нашего фестиваля в КЧР были организованы в Марухском и Аксаутском ущельях республики. Нашли останки двух бойцов: одного - непосредственно на Марухском перевале, второго - у Марухского ледника", - сказал Волков.

По его словам, всего за время проведения "Заоблачного фронта" в Карачаево-Черкесии с 2019 года поисковики обнаружили останки более 50 советских солдат, погибших в боях за освобождение Кавказа в годы Великой Отечественной войны. "К сожалению, установить их личности не удалось", - отметил собеседник агентства.

Битва за Кавказ длилась 442 дня: с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года.

Фестиваль "Заоблачный фронт" проходит в КЧР с 17 июля по 2 августа и объединил более 200 поисковиков и реконструкторов из 16 регионов России, Белорусии и Киргизии.

Проект инициирован и реализуется региональным отделением общественной организации "Поисковое движение России" в Республике Башкортостан при содействии властей субъектов. Военно-исторический фестиваль проводится с 2017 года, впервые он состоялся в Кабардино-Балкарии.