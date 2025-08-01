В пресс-службе ЦНИИ отметили, что испытания судна "открыли новую страницу в проекте создания водородной энергетики"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Специалисты Зеленодольского завода им. А. М. Горького успешно провели ходовые испытания прогулочно-экскурсионного судна пр. 00393 "Экобалт", работающего на водороде, 30 июля в акватории Волги. Судно было создано с водородной установкой, полностью сконструированной и изготовленной в петербургском Крыловском государственном научном центре (ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова), и его испытания "открыли новую страницу в проекте создания водородной энергетики", сообщила пресс-служба ЦНИИ.

"Эти испытания стали важным этапом в реализации проекта, в целом позволившим проверить ключевые параметры и системы судна, правильность принятых технических решений, и открывают путь к дальнейшему совершенствованию водородной технологии в целом", - отметил главный конструктор Центрального конструкторского бюро "Балтсудопроект", входящего в Крыловский государственный научный центр, разработчик пр. 00393 Андрей Обухов.

Специалисты Зеленодольского завода успешно протестировали водородную установку на переменных режимах при маневрировании судна, в частности при перекладке рулей, работе гребных винтов "враздрай" и подруливающего устройства, и проверили работоспособность блока накопителей энергии: резервного питания, запуска установки и сброса избыточной энергии.

"Реализация проекта стала результатом интеграции компетенций всех подразделений Крыловского научного центра", - отметил генеральный директор ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова Дмитрий Новиков.

В ближайшее время судно пройдет следующие испытания в соответствии с программой заводских ходовых испытаний, разработанной специалистами ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова, Зеленодольского завода имени А. М. Горького и Верхне-Волжского филиала Российского классификационного общества.

Водород и ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова

Крыловский государственный научный центр (ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова) - один из крупнейших мировых исследовательских центров в области кораблестроения и проектирования, основанный в 1894 году и расположенный в Санкт-Петербурге. ЦНИИ разрабатывает энергетические установки, исследует акустические и электромагнитные свойства материалов, разрабатывает проекты кораблей и судов, занимается развитием водородной энергетики.

В ЦНИИ отмечают, что "у установок на водородных топливных элементах большое будущее", так как они "пригодятся на объектах Крайнего Севера, где нет централизованного энергоснабжения". "Газовозам такие установки позволят ходить на перевозимом природном газе, не беспокоясь о заправке. <...> Если поставить водородные топливные элементы в газовых котельных, сократится потребление газа", - рассказали в пресс-службе, добавив, что если использовать чистый водород, то "эмиссия вредных веществ в атмосферу будет нулевой".