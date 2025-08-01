В Карелии умер поэт Андрей Полонский

Ему было 66 лет

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 августа. /ТАСС/. Сооснователь инициативы "Писатели - фронту!", член Союза писателей РФ поэт Андрей Полонский ушел из жизни, находясь у себя на хуторе в Карелии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил писатель Даниэль Орлов.

"Поздно вечером 31 июля у себя на хуторе в Карелии скоропостижно скончался сооснователь инициативы "Писатели - фронту!", член Союза писателей Санкт-Петербурга, член Союза писателей России, член "Союза 24 Февраля", мой друг поэт и мыслитель Андрей Полонский", - сказано в сообщении.

Полонский - автор многих стихов и книг, среди которых "Малая колесница", "Иерусалим - Тибет" и другие.

Поэту было 66 лет. О дате прощания с ним сообщат позже.