Гости фестиваля могут погрузиться в подводный арт-парк, где возможно подписать и отправить открытки под водой

СУДАК, 1 августа. /ТАСС/. Подводную почту, первую в России, запустили в Республике Крым на фестивале молодого искусства "Таврида. Арт", передает корреспондент ТАСС.

Гости и участники фестиваля могут погрузиться в подводный арт-парк, где возможно подписать и отправить открытки под водой. Как сообщили в пресс-службе арт-кластера "Таврида", в подводном арт-парке специально к открытию фестиваля установили девять новых арт-объектов.

"В этом году "Почта Крыма" празднует пятилетний юбилей дружбы с "Таврида. Арт". И мы постарались отметить этот праздник необычно и увлекательно. Вместе с молодой и активной командой арт-парка в рамках фестиваля начинает работу первая в России подводная почта. "Почта Крыма" всегда готова к новым вызовам молодежной среды, мы поддерживаем и развиваем всё, что интересно нашей молодежи, ведь за ней будущее нашей страны", - рассказала директор ФГУП "Почта Крыма" Елена Принь.

Посетить подводный арт-парк и воспользоваться подводной почтой могут как сертифицированные дайверы, так и все желающие, в том числе дети от семи лет. Сейчас в подводном арт-парке установлено 27 арт-объектов.

О фестивале

В 2025 году "Таврида. Арт" проходит в седьмой раз, с 1 по 3 августа в Республике Крым. Программа этого года посвящена современному русскому стилю: в моде здесь лен, вышивка, народные мотивы и этнические аксессуары. Регионы привезут на фестиваль свои культурные и гастрономические достижения, художники и дизайнеры представят свои работы. За три дня на площади порядка 250 га пройдет более 300 мероприятий: музыкальные шоу, театральные постановки и уличные спектакли, кинопоказы, выставки, дегустации, ярмарки, авторские экскурсии, лекции и мастер-классы, встречи с общественными и культурными деятелями. Выступят более 20 популярных исполнителей, а также молодые исполнители. Хедлайнерами станут "Звери", "Пелагея", "Моя Мишель", "Комната культуры", 25/17, ST, Beautiful Boys, Vlada Miravi. Впервые на "Тавриде" выступят Владимир Кузьмин, Асия, Lyriq и Tritia. Специальным гостем фестиваля станет музыкальный проект Ay Yola.

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.