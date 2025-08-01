Издание может стать ежегодным, сообщил писатель Олег Рой

СУДАК, 1 августа. /ТАСС/. Каталог "Главные темы России: 2025" арт-кластера "Таврида" и Минкультуры России презентовали в Республике Крым на фестивале молодого искусства "Таврида.Арт", передает корреспондент ТАСС.

Каталог - это издание для творческого сообщества России, в которое вошли предложения от всех субъектов страны и исполнительных органов власти - все они предложили актуальные темы, которые могут стать идеей для художественного произведения, проекта или концепции мероприятия. Всего каталог содержит более 420 тем, 400 человеческих историй и 520 значимых дат. Как сообщил замминистра культуры России Сергей Першин, в издании собраны темы, важные для россиян.

"Кажется важным, чтобы люди творчества, люди, которые заражают своими идеями миллионы других людей через свое искусство - изобразительное, театральное, киноискусство, литературу, - понимали, чем живет страна, ощущали, о чем думают наши регионы, 89 субъектов нашей страны. Понимали, какие герои есть в различных отраслях. Возможно, кого-то из них эти истории зацепят, и эти истории получат творческое развитие и осмысление. В свою очередь люди, принимающие решения, тоже должны понимать, что если они заинтересованы в развитии отдельно взятого субъекта либо отрасли, им не обойтись без людей творческих, без тех, кто может их идею мультиплицировать, донести до каждого жителя нашей страны и даже за ее пределами. Такой диалог должен быть постоянным, регулярным. Этот каталог мог бы стать таким первым мостиком или основой моста между людьми, развивающими страну, и людьми, вдохновляющими страну", - сказал он.

Писатель Олег Рой также сообщил журналистам, что издание может стать ежегодным.

О фестивале

В 2025 году "Таврида.Арт" проходит в седьмой раз, с 1 по 3 августа в Республике Крым. Программа этого года посвящена современному русскому стилю: в моде здесь лен, вышивка, народные мотивы и этнические аксессуары. Регионы привезут на фестиваль свои культурные и гастрономические достижения, художники и дизайнеры представят свои работы. За три дня на площади порядка 250 га пройдет более 300 мероприятий: музыкальные шоу, театральные постановки и уличные спектакли, кинопоказы, выставки, дегустации, ярмарки, авторские экскурсии, лекции и мастер-классы, встречи с общественными и культурными деятелями. Выступят более 20 популярных исполнителей, а также молодые исполнители. Хедлайнерами станут "Звери", "Пелагея", "Моя Мишель", "Комната культуры", 25/17, ST, Beautiful Boys, VLADA MIRAVI. Впервые на "Тавриде" выступят Владимир Кузьмин, Асия, LYRIQ и TRITIA. Специальным гостем фестиваля станет музыкальный проект "AY YOLA".

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.