В регионе планируют восстановить около 3,5 тыс. км дорог, сообщил глава республики

ДОНЕЦК, 1 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписали программу приведения в нормативное состояние автомобильных дорог в республике сроком до 2030 года. Об этом Хуснуллин сообщил в своем Telegram-канале по итогам визита в регион.

"С руководством региона также подписали программу приведения в нормативное состояние автомобильных дорог Донецкой Народной Республики сроком до 2030 года. В ней детально прописаны сроки и финансирование работ по всем видам дорог: и федеральным, и региональным, и муниципальным. Программа тщательно проработана, выверена, чтобы жители каждого населенного пункта знали, когда у них будут отремонтированы дороги", - написал он.

Вице-премьер РФ отметил, что ДНР - первая из регионов Донбасса и Новороссии подготовила данный документ. "Приоритетно в рамках программы будем заниматься улично-дорожной сетью республики. ДНР первая из четырех новых регионов провела эту системную работу и подготовила документ", - подчеркнул Хуснуллин.

Пушилин добавил, что до 2030 года в ДНР восстановят порядка 3,5 тыс. км дорог. "Продолжаем формировать транспортный каркас Донбасса. Только с 2022 года восстановили порядка 1,5 тыс. км дорог, еще более 800 сделаем в этом году. Привели в порядок основные федеральные артерии - на заключительном этапе находится строительство проходящего через ДНР участка Азовского кольца. С этого года отдаем приоритет городским, межмуниципальным и внутриквартальным дорогам. Об этом просят сами жители", - написал глава ДНР в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что до 2030 года в Республике приведут в порядок улично-дорожную сеть во всех муниципалитетах. "Уверен, что к такому показателю приблизимся раньше. Для этого договариваемся с подрядчиками о досрочном завершении работ, а также используем материалы местного производства, что значительно сокращает время на логистику", - отметил Пушилин.