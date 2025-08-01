Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил необходимость обеспечения жителей питьевой водой

ДОНЕЦК, 1 августа. /ТАСС/. Дополнительную ветку водовода для увеличения пропускной способности канала Дон - Донбасс планируют построить в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам совещания по вопросам водоснабжения ДНР.

"Ситуация в республике сложилась непростая. С Минстроем, Фондом развития территорий и региональной командой обсудили краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные меры, которые помогут стабилизировать ситуацию. Все, что касается среднесрочных мер, которые касаются переброски воды, мы выполняем в полном объеме. Ключевая задача на текущий момент - экономия и снижение потерь на сетях. Глобально у нас стоит вопрос о возможности строительства дополнительной нитки водовода по увеличению пропускной способности канала Дон - Донбасс. Будем принимать решение, докладывать президенту", - написал он в своем Telegram-канале.

Хуснуллин отметил необходимость обеспечения жителей республики питьевой водой. "[Надо] добавить водовозки и емкости, чтобы элементарная минимальная потребность населения была закрыта. Мы имеем опыт решения подобного вопроса в Крыму, там эту проблему победили, победим и здесь", - заявил вице-премьер РФ.

В ДНР заявили о критической ситуации с запасами воды в регионе на фоне водной блокады со стороны Украины, которая усилилась в 2022 году. 18 июля объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности, крупнейшие по численности города региона Донецк и Макеевка переведены на подачу раз в три дня. Власти подготовили меры по выходу из кризиса. Осложняют ситуацию обстрелы со стороны ВСУ, которые приводят к перебоям в подаче даже по усеченному графику.