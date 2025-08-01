Гости в течение трех дней поучаствуют, в частности, в мастер-классах, лекциях и тренингах, сообщили в пресс-службе платформы

СУДАК, 1 августа. /ТАСС/. Президентская платформа "Россия - страна возможностей" подготовила для участников фестиваля молодого искусства "Таврида.Арт" специальную программу, сообщили в пресс-службе платформы. Гости в течение трех дней примут участие в мастер-классах, лекциях, тренингах, а также создадут большой арт-объект.

"Президентская платформа "Россия - страна возможностей" подготовила специальную объединяющую и вдохновляющую программу для гостей "Таврида.Арт". На протяжении трех дней участников ждут мастер-классы, тренинги, лекции, игры на командное взаимодействие и встречи с экспертами и финалистами проектов президентской платформы на стенде "Россия - страна возможностей" и в арт-пространстве "Город возможностей". Под диджей-сет "Поток возможностей" гостями фестиваля будет создан гигантский арт-объект - картина нитями", - сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что стенд мастерской управления "Сенеж" станет центром для командообразования на фестивале. Там можно пройти веревочные курсы, мастер-класс по эффективному взаимодействию и решить мегаголоволомку. По словам организаторов, все это поможет участникам не только развить лидерские навыки и научиться выстраивать эффективную коммуникацию в коллективе, но и открыть в себе творческий потенциал.

Кроме того, на стенде "Россия - страна возможностей" будут работать зоны проектов президентской платформы "Профразвитие", "Это у нас семейное", "Топблог" и "Другое дело". Посетители фестиваля получат сувениры и фирменный мерч, создадут карту желаний и даже смогут откликнуться на стажировки.

"На "Тавриде" стираются границы между регионами, а общее дело объединяет людей из самых разных уголков нашей необъятной Родины. Когда есть такие площадки, такие возможности и такая молодежь - у России есть великое будущее", - цитирует пресс-служба генерального директора президентской платформы "Россия - страна возможностей", ректора мастерской управления "Сенеж" Андрея Бетина.

О фестивале

В 2025 году "Таврида.Арт" проходит в седьмой раз, с 1 по 3 августа в Республике Крым. Программа этого года посвящена современному русскому стилю: в моде здесь лен, вышивка, народные мотивы и этнические аксессуары. Регионы привезут на фестиваль свои культурные и гастрономические достижения, художники и дизайнеры представят свои работы. За три дня на площади порядка 250 га пройдет более 300 мероприятий: музыкальные шоу, театральные постановки и уличные спектакли, кинопоказы, выставки, дегустации, ярмарки, авторские экскурсии, лекции и мастер-классы, встречи с общественными и культурными деятелями. Выступят более 20 популярных исполнителей, а также молодые исполнители. Хедлайнерами станут "Звери", "Пелагея", "Моя Мишель", "Комната культуры", 25/17, ST, Beautiful Boys, VLADA MIRAVI. Впервые на "Тавриде" выступят Владимир Кузьмин, Асия, LYRIQ и TRITIA. Специальным гостем фестиваля станет музыкальный проект "AY YOLA".

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.