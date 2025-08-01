Ему был 81 год

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Народный артист РСФСР, режиссер и педагог Юрий Еремин ушел из жизни в возрасте 81 года. Об этом сообщается в Telegram-канале Государственного академического театра имени Моссовета.

"Театр Моссовета с глубоким прискорбием сообщает о кончине народного артиста, режиссера и педагога Юрия Ивановича Еремина. Нам будет очень не хватать его. Светлая память", - говорится в сообщении.

Юрий Еремин родился 9 марта 1944 года в городе Коломне (Московская область). В 1971-м окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне - Российский институт театрального искусства - ГИТИС). Выпускник курса народного артиста РСФСР Павла Хомского (1925-2016). Режиссером Театра Моссовета является с 2010 года.

"Юрий Иванович умел точно, глубоко работать с артистами. Ученик Павла Хомского, он сам стал учителем для многих сегодняшних звезд сцены. О Юрии Еремине всегда с удовольствием и любовью говорят известные артисты и режиссеры, связывая его имя с собственным успехом, творческими находками, радостью от работы", - отмечают в театре.

В числе спектаклей Еремина - "У врат царства" по пьесе Кнута Гамсуна, "Мадам Бовари" по роману Гюстава Флобера, "Серебряный век" по пьесе Михаила Рощина, "Муж, жена и любовник" по произведениям Федора Достоевского и Ивана Тургенева, "Учитель танцев" по пьесе Лопе де Веги и другие работы.