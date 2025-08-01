В мероприятии участвуют более 150 человек из 40 регионов России, сообщил председатель республиканского комитета по делам молодежи Адам Мальсагов

МАГАС, 1 августа. /ТАСС/. Образовательный форум "Таргим-2025" открылся в республиканском спортивно-тренировочном центре "Мужичи" в Ингушетии. В нем принимают участие более 150 человек из 40 регионов России, сообщил ТАСС председатель республиканского комитета по делам молодежи Адам Мальсагов.

"Всероссийский молодежный образовательный форум "Таргим-2025" будет проходить у нас с 1 по 5 августа. Здесь и сейчас более 150 участников из 40 регионов России собрались для обмена знаниями и опытом на уникальной площадке. Участники получат возможность учиться у ведущих экспертов и презентовать свои идеи и проекты", - отметил он.

Форум, который проходит уже в 17-й раз, в этом году разделен на четыре основных трека: молодежный туризм, технологии будущего, молодежное предпринимательство и патриотическое воспитание. В течение четырех дней участников ожидают лекции, мастер-классы, кейс-чемпионаты, дебаты и культурные мероприятия.

"Основные цели "Таргим-2025" заключаются в образовательном обмене, развитии лидерского потенциала и укреплении межрегиональных связей. Для каждого направления в этом году определена своя программа и площадка. Например, образовательная программа по направлению туризма будет проходить в горах - в селении Бишт", - отметил Мальсагов.

В рамках форума также состоится грантовый конкурс Федерального агентства по делам молодежи. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.