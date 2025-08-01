Полиция оштрафовала двух участников митинга и одного задержала

БУХАРЕСТ, 1 августа. /ТАСС/. Около 300 сторонников бывшего кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску приняли участие в митинге протеста в центре Бухареста против правительственных мер жесткой экономии. Об этом сообщило агентство Mediafax.

Участники акции скандировали "Долой правительство!" и "Кэлин Джорджеску президент!" Полиция оштрафовала двух участников митинга и задержала еще одного, у которого был нож, возбудив уголовное дело.

Антисистемный националистический кандидат Джорджеску выиграл первый тур президентских выборов 24 ноября 2024 года, однако Конституционный суд аннулировал весь избирательный процесс. Решение было принято под предлогом незаконного финансирования его кампании, хакерских атак на цифровую инфраструктуру, используемую в избирательном процессе, а также недоказанного российского вмешательства.

Затем против Джорджеску было выдвинуто семь обвинений, в том числе в подстрекательстве к действиям, направленным против конституционного порядка, и он был помещен под судебный надзор. Хотя Джорджеску позднее заявил, что не намерен больше заниматься политикой, он по-прежнему пользуется авторитетом и считается лидером националистической оппозиции в Румынии.