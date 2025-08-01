Авария произошла на проспекте Мира

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Трамваи № 17 на проспекте Мира в Москве задерживаются из-за обрыва сети. Об этом сообщается в Telegram-канала столичного департамента транспорта.

"На проспекте Мира (в районе остановки "Улица Сергея Эйзенштейна") из-за обрыва контактной сети сторонним транспортом задерживаются трамваи №17. Маршрут временно изменен", - говорится в сообщении.

Позже в Telegram-канале столичного Дептранса сообщили, что движение восстановлено.

В новость были внесены изменения (00:37 мск) - добавлена информация о восстановлении движения.