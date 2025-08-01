В Москве на Садовом кольце пройдет ночной велофестиваль

На старте участников ждут световое экстрим-шоу, веломастерские, стенды от партнеров

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Ночной велофестиваль состоится в Москве в субботу. Впервые его маршрут пройдет по Садовому кольцу, протяженность превысит 15 км, сообщили организаторы столичного заезда.

"Весной впервые состоялся онлайн-велофестиваль при поддержке инновационного российского стартапа Wattattack. Он собрал позитивные отзывы участников, поэтому 2 августа московский ночной велофестиваль снова пройдет и в онлайн-формате. Если велосипедисты не смогут приехать на велопраздник в эту субботу лично, то получат шанс прокатиться по виртуальному Садовому кольцу", - говорится в сообщении.

Стартовый - он же финишный - городок будет работать на Зубовской площади с 20:00, вход с улицы Большая Пироговская. Для участников подготовлена развлекательная программа с выступлениями артистов, шоу и интерактивными площадками от партнеров.

Отмечается, что для участия дистанционно нужно зарегистрироваться на сайте, прочитать памятку и подключить оборудование. Присоединиться к онлайн-велофестивалю нужно 2 августа в 21:00.

Велогонка в огнях Москвы

"Этой ночью мы снимем короткометражный фильм о людях, которые делают велофестиваль живым, ярким и настоящим. Каждый сможет принять участие в его создании! Надевайте свои костюмы по теме предстоящего ночного заезда - "Звездное небо" - и готовьтесь быть в центре объективов камер", - обратились к участникам организаторы.

Также на старте велосипедистов ждут световое экстрим-шоу, фотозона на сцене старта, веломастерские, стенды от партнеров. Фотографы будут снимать участников в самых необычных костюмах.

"На протяжении всего маршрута подготовлены активности: выступление артистов проекта "Музыка в метро" в световых инсталляциях, световая дорожка при въезде в тоннель, диско-автобус с подсветкой, шоу со светящимися обручами, неоновый куб с велотренажерами внутри, а также райдеры в люминесцентных костюмах", - уточняется в анонсе.

Кроме того, на финише участников встретят артисты неонового гирошоу, передвигаясь вместе с ними на специальных платформах. Молодые диджеи сразятся в баттле за звание "главного саундтрекера велоночи", в финале выступит DJ Groove.

"Завершим эту ночь кинопоказом: велосипедисты смогут увидеть тот самый фильм о велофестивале и его участниках", - заключили в оргкомитете.