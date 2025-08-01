Полицейские хватают женщин и сажают в служебные машины, сообщает издание "Страна"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Столкновения протестующих против насильственной мобилизации с полицией начались 1 августа в Виннице на западе Украины. Об этом сообщило издание "Страна", опубликовав соответствующие видео.

Сотрудники военкомата привезли на городской стадион "Локомотив" около 100 мужчин, вероятно, для проведения мобилизационных процедур. Вскоре там собрались женщины, которые пытались прорваться на территорию стадиона, чтобы освободить мужчин. В какой-то момент, уточняет издание, собравшимся удалось сломать ворота, после чего на место были вызваны наряды полиции.

Полицейские хватают женщин и сажают в служебные машины, которых насчитывается более десятка. Полиция применяет против протестующих газовые баллончики.

Официальных комментариев об инциденте пока не поступало.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных. При этом нередко сами военнообязанные вступают в прямое противостояние с сотрудниками военкоматов, чтобы избежать мобилизации.