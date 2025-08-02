Днем 2 августа в столице температура воздуха прогнозируется до плюс 23-25 градусов

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза в отдельных районах и температура до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 23-25 градусов тепла, в ночь на воскресенье температура может опуститься до плюс 15 градусов.

Ветер прогнозируется западный, северо-западный, 6-11 м/ с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 21 - плюс 26 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 12 градусов.