Экспозиция, которая продлится до 25 августа, организована по случаю 135-летия установления дипломатических отношений между странами

МЕХИКО, 2 августа. /ТАСС/. Торжественное открытие фотовыставки "Города России в объективе" прошло на центральной улице мексиканской столицы Пасео-де-ла-Реформа.

"За основу взята выставка Русского географического общества, называемая "Города-герои". Однако, учитывая требования правительства Мехико, мы убрали военную тематику и расширили экспозицию за счет фотографий конкурса "Самая красивая страна", а также других архивных снимков", - рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС глава представительства Россотрудничества в Мексике Татьяна Богданова.

"Эти впечатляющие изображения передают красоту, дух и силу таких городов, как Смоленск, Тула, Волгоград и Владивосток, каждого со своей уникальной историей, неповторимым характером и особым местом в душе страны", - заявил на церемонии открытия экспозиции временный поверенный в делах России в Мексике Александр Батадеев.

На выставке представлены 26 работ. Экспозиция, которая продлится до 25 августа, организована представительством Россотрудничества, посольством России и мэрией Мехико по случаю 135-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.