Дактилоскопическую регистрацию проводится бесплатно

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Россияне могут сдать отпечатки пальцев добровольно, что может пригодится для повышения уровня личной безопасности. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

"Российские граждане вправе пройти добровольную дактилоскопическую регистрацию. Она может понадобиться для защиты интересов человека, обеспечения законных прав и повышения безопасности, а также в экстренных ситуациях, когда установить личность человека невозможно", - сказано в материалах МВД.

В ведомстве отметили, что для прохождения процедуры необходимо обратиться в территориальный орган МВД России. Процедура проводится бесплатно.