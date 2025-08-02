Их планируют реализовать до 2028 года

БЕРДЯНСК, 2 августа. /ТАСС/. Специалисты ведут проектные работы по двум новым полигонам с комплексами по сортировке и переработке твердых бытовых отходов в Запорожской области. Об этом в интервью ТАСС на первом этапе "Докучаевской конференции", прошедшем в Бердянске, рассказал и.о. министра природы, экологии и недропользования региона Владимир Капитонов.

"У нас работает федеральный проект "Генеральная уборка". В его рамках мы сейчас открываем два новых полигона с комплексами по переработке. Речь идет именно о переработке мусора. Будет не просто сортировка, а и переработка. Это будет Бердянский полигон и Мелитопольский полигон. На Бердянский полигон уже выделены деньги, идут проектные работы. По Мелитопольскому полигону идет подборка участка", - сказал Капитонов.

Срок реализации проектов - до 2028 года.